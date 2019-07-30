شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء دمياط يبحث مع وفد خط ملاحى عالمى زيادة حجم التعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء دمياط وفداً من الخط الملاحى ( ORIENT ASIA LINES ) لتطوير العلاقات بين الخط الملاحى وميناء دمياط وزيادة حجم التعامل بين الجانبين .

وأكد شاهين خلال اللقاء تقديمه كافة الدعم والمساعدة بهدف زيادة حجم التعامل وتطوير العلاقات خاصةً أن خط OAL يعد من أكبر الخطوط الناقلة لأخشاب الأبلاكاش من موانئ جنوب شرق أسيا، لافتا إلى أن الطفرة التى حققها ميناء دمياط خاصةً فى التطبيق التجريبى لمنظومة JIT Operation أدت فى الآونة الأخيرة إلى خفض عدد السفن فى منطقة الانتظار الخارجى بصورة كبيرة.

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وأكد رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الهيئة قامت بالوصول بالعمق الخاص بالممر الملاحى إلى 16 متر مما ساعد على استقبال السفن العملاقة ذات الغاطس 15 متر إضافة إلى مشروع تعميق أرصفة محطة الحاويات الأولى بميناء دمياط ليصل عمق أرصفتها إلى 17 متر، وأيضًا تطبيق الميناء لمنظومة الفاتورة الشاملة الموحدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بتحصيل الرسوم المطلوبة من السفن مرة واحدة ومن خلال مكان واحد، والتزام هيئة الميناء بسياسات الموانئ الخضراء فى تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئى فى كافة مرافقه.

جدير بالذكر أن الخط الملاحى OAL أحد أهم الخطوط العالمية بهونج كونج ويتعامل مع ميناء دمياط حيث ينقل حوالى مليون متر مكعب سنويًا من الأخشاب التى تستخدم فى صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والواردة من موانئ شرق أسيا.