شكرا لقرائتكم خبر عن "البعثة الطبية للحج": استطلاع رأى لقياس رضاء الحجاج عن اداء الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت البعثة الطبية للحج عن استقبال العيادات الطبية بمكة والمدينة حتى صباح اليوم الثلاثاء، 9679 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 7363 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2316 حالة في المدينة المنورة.

وقالت البعثة الطبية للحج إن المستشفيات السعودية استقبلت 22 حالة مرضية، فيما غادرت 6 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 16 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، وفى هذا السياق تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، مساء أمس الإثنين، الحالات بعد خروجها من المستشفيات بمقر إقاماتهم بالفنادق للاطمئنان على حالاتهم الصحية.

وأوضحت البعثة الطبية للحج أنه تم المرور على جميع الحالات بعد خروجها من المستشفيات، لمتابعة حالاتهم الصحية، وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، مشيره إلى أن الحالات المحتجزة بالمستشفيات يقوم فريق من البعثة بالمرور عليهم صباحاً ومساءً بصفة يومية للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، موجهاً الشكر للسلطات السعودية والتى تقدم أفضل خدمة طبية سواء للحجاج المصريين أو غير المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ14 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.

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وتابع ضاحى أنه لم يتم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر في تنظيم ندواته التوعوية بالإجراءات الوقائية لجميع الحجاج، بالإضافة إلى توزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.

وأوضح أنه يتم وضع خطة يومية لجميع أعضاء البعثة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، كما يتم تبادل الإقتراحات والملاحظات والتى من شأنها المساهمة فى تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين وأشاد بأداء فريق البعثة الطبية للحج، مؤكداً أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن

وفى سياق آخر أعلن الدكتور عمرو قنديل، عن إجراء استطلاع رأى "استبيان" للحجاج المصريين المترددين على العيادات، وذلك لأول مرة بالبعثة هذا العام، لمعرفة آراء الحجاج في الخدمة الطبية المقدمة بهدف الوصول إلى رضاهم والعمل على تطوير وتحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أنه تم إجراء الاستبيان لأول شريحة مساء أمس بأربع عيادات، وجاءت نتيجته رضا المترددين على الخدمة بنسبة 97%، موضحاً أنه ستتم متابعة عمل استطلاع الرأي خلال الفترتين الصباحية والمسائية بجميع العيادات.