"كهرباء القناة" توضح طريقة التعامل مع المنشآت المديونة للشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، استجابة 10 مشتركين فقط من أصحاب ومالكي القرى السياحية والفنادق بمدينتي شرم الشيخ والغردقة للمبادرة التي أطلقتها الشركة بإعفاء من يسدد كل المستحقات أو المديونيات المطلوبة للشركة 15% من إجمالي المبلغ، مؤكدا أنه بلغ إجمالي ما تم سداده 100 مليون جنيه من مستحقات ومديونيات تبلغ مليار و300 مليون جنيه مديونيات مستحقة على أصحاب الفنادق والقرى السياحية.

ونوه السيد، لمصراوي، الثلاثاء، أنه في حالة عدم استجابة أي من أصحاب القرى والفنادق لتوفيق أوضاعهم من خلال المبادرات التي تم طرحها وإعلانها من قبل رئيس مجلس الوزراء أو وزير الكهرباء التي تتمثل في تقسيط المديونيات على 36 شهرًا دون فوائد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقطع التيار الكهربائي فورا عن من يرفض سداد المستحقات المطلوبة منه خاصة أن الشركة لديها التزامات كثيرة خلال الفترة الحالية تتطلب وجود سيولة مالية كبيرة لقدرتها الوفاء بهذه الالتزامات.

وأوضح أنه تم توصيل التغذية الكهربائية لمشروع أنفاق بورسعيد القومي والانتهاء منها ولم يتبق سوى تحديد موعد افتتاحها، بالإضافة لانتهاء الشركة أيضا من توصيل التغذية الكهربائية لمحطة تحلية العين السخنة خلال أسبوعين من الآن وبلغت نسب التنفيذ 60%.

وكشف رئيس الشركة، أن للمرة الأولى يوجد وفر كبير في الطاقة الكهربائية المنتجة اللازمة لإنشاء أي مشروعات عملاقة بمحافظتي جنوب وشمال سيناء، مشيرا إلى أنه يوجد ما يقرب من 400 ميجاوات وفر في الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء ويبلغ الوفر الكهربائي بشمال سيناء نحو 300 ميجاوات ما يعد مؤشرًا جيدًا لوجود بيئة ومناخ صالح لأي استثمار.