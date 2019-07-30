أول تعليق لـ"خطة النواب" على ارتفاع معدلات الفقر في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس، بشأن ارتفاع معدلات الفقر في مصر لتصل لـ٣٢.٥ في المائة بعدما كانت ٢٧.٨ في المائة، يؤكد أننا نعاني من مشكلة في توفير فرص العمل، يتطلب الإسراع في حلها وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف عمر، لمصراوي، الثلاثاء، أن زيادة الفقر؛ نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كانت ضرورية وحتمية، ولكن كان يجب العمل على توفير فرص العمل لتخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

وتابع: "لابد أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي، من ٥.٦ حاليا إلى ٨ في المائة، بشكل سريع، حتى يشعر المواطن بآثار الإصلاح الاقتصادي، ما يضمن توفير فرص عمل".

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وحول ارتفاع مستوى إنفاق الأسر المصرية وفقا لما جاء بنتائج البحث، قال عمر، إن ذلك طبيعي؛ لأن قيمة الجنيه كانت قبل ذلك أعلى من قيمته الشرائية حاليا، وبالتالي كان لابد أن يرتفع مستوى الإنفاق للأسر المصرية بعد الإجراءات الاقتصادية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن ما ذكرته نتائج بحث الجهاز عن مستوى الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠١٧- ٢٠١٨، كاشفة للحقيقة ويجب استغلالها جيدا، من جانب الحكومة والبدء في معالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء، أعلن مساء أمس، نتائج بحثه حول معدلات الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠١٧- ٢٠١٨، والتى أكدت ارتفاع مستوى الفقر ليصل لـ٣٢.٥٪ بزيادة قدرها ٤.٧ عما قبل.