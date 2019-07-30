محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف أنها أنفقت ما يزيد على مليار جنيه في العام المالي الماضي 2018 - 2019م لعمارة بيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا وتكاليف مياه وكهرباء.
وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أنها لم تطلب ولن تطلب من أحد لا دفع فواتير مياه ولا كهرباء، مع تشجيعها للجهود الذاتية في عمليات الإحلال والتجديد.
وشددت وزارة الأوقاف، على أنها لن تحرم أهل الفضل الراغبين حبا في بيوت الله من الفضل والثواب في عمارة بيوت الله تطوعًا منهم، غير أن الوزارة لم تلزم أي أحد على الإطلاق بدفع أية مبالغ.
كان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبارًا حول إلزام وزارة الأوقاف المصلين بجمع تبرعات لدفع فواتير العدادات الكودية الخاصة بالمساجد.
وطالبت وزارة الأوقاف المواطنين الذين طُلب منهم دفع أي مبالغ بالاتصال بها على الرابط التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تحسم الجدل بشأن تحميل المصلين فواتير المياه والكهرباء بالمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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