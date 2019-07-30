فلكي سعودي: اتفقنا مع مصر أن موعد عيد الأضحى "فلكياً" في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي للعلوم والفلك، إن يوم عرفة فلكيًا يوافق السبت 10 أغسطس المقبل، وأول أيام عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس؛ طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

وأضاف "الزعاق"، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك تواصلًا مع معهد البحوث الفلكية المصري؛ لتحديد موعد عيد الأضحى بدقة؛ لأنه يوافق الركن الخامس من الإسلام وهو الحج.

وأوضح "الزعاق" أن إعلان موعد يوم عرفة وعيد الأضحى سيكون مشتركًا بين مصر والسعودية وباقي الدول العربية، وبتوافق ودقة كاملة.

وقال إن معهد بحوث الفلك المصري، والجانب السعودي اتفقا - وفقًا للحسابات الفلكية والعلمية- أن غرة شهر ذي الحجة الجمعة المقبل 2 أغسطس.

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وفي مصر، تُحدد بدايات الأشهر الهجرية، وفقاً لاستطلاع دار الإفتاء للهلال، بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الذي يسبقه.

وفي هذا الشأن كانت دار الإفتاء المصرية، نفت في بيان لها الجمعة الماضي، ما تردد عن تحديدها لموعد عيد الأضحى المبارك.

وأكدت دار الإفتاء أنه سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذي القعدة، الموافق الأول من أغسطس لعام 2019 ميلاديًا.

أما بالنسبة للسعودية، دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440 هـ.

وطالبت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليها، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، بحسب وكالة واس السعودية.