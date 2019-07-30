أول تعليق من دفاع "طفلة العياط" المتهمة بذبح سائق عقب قرار تجديد حبسها 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قالت المحامية دينا المقدم، دفاع الطفلة المتهمة بقتل سائق ميكروباص، حاول اغتصابها بالعياط، إنها ستستأنف على قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمة؛ لعدم وجود مبررات لحبسها على ذمة القضية.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، المنعقدة بالعياط، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المتهمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما جددت المحكمة حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يومًا بتهمة المساعدة في استدراج انثي، والتحريض على التعدي عليها جنسيا.

وأوضحت "المقدم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أنها تقدمت بصورة من تقرير المعمل الجنائي، والطب الشرعي، والذي أكد أن موكلتها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس، وهو ما يبرر عدد الطعنات، وينفي القتل العمد.

وأوردت التحريات التي أجرتها مباحث العياط أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيًا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض سكين لإجبارها على معاشرته.

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كانت نيابة الطفل، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، أمرت بإحالة التحقيق في ذبح طفلة لسائق، إلى نيابة العياط بعدما تبين وجود شابين بالغين متورطين في استدراج الفتاة مع المجني عليه، والكشف عليها.

كانت تحقيقات نيابة العياط كشفت ملابسات ذبح طفلة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية بعد محاولته اغتصابها؛ حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول التعدي عليها جنسيًا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة، وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط فوجئت بفتاة تدعي أميرة 15 سنة عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

انتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي، رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان، رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة وتبين العثور على جثة شاب يدعي "الأمير. أ" 22 سنة، سائق، ملقي في مدق جبلي مصابًا بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.

استدعت الأجهزة الأمنية حبيب الفتاة وصديقه، وتبين من مناقشتهما أن القتيل صديقهما، وأنهم اتفقوا على استدراج الفتاة لمعاشرتها جنسيًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.