مد أجل الحكم على عضو 6 أبريل المتهم بالتجمهر لـ7 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على المتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر، لجلسة 7 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان المُتهم قد صدر ضده حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة إجراءات محاكمته.