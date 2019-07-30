شرطة المرافق تتصدى لإشغالات أكتوبر.. والحصيلة 2373 حالة تعدٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة أمنية مكبرة بقطاع أكتوبر، استهدفت رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. الحملة شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. أسفرت الحملة عن إزالة 2373 حالة تعد متنوعة، وتحرير 30 محضر لافتات مخالفة، ومحضري تنظيم والتحفظ على 6 "توك توك". تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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