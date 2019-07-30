لماذا سقطت الجنسية المصرية عن 689 مواطنًا خلال 7 أشهر؟ -(تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت وزارة الداخلية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 33 قرارًا لسحب الجنسية المصرية من حوالي 689 مواطنًا مصريًا؛ لأسباب متعددة ومختلفة من حالة لأخرى.

وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد سالم إن هناك عدة حالات تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عن أي مواطن، وذلك وفقا للقانون رقم 26 لسنة 1975، مضيفًا أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجنسية تسقط عن أي مواطن إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10، وتنص المادة العاشرة على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه".

كما تسقط الجنسية أيضًا دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية إذا قبل ، أو إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، أو إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

وتسقط الجنسية إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

ورصد "الخليج 365" قرارات سحب الجنسية المنشورة بالوقائع المصرية طيلة الـ 7 أشهر الأولى من 2019 والتي جاءت كالتالي:

سحب الجنسية من 65 مواطنا خلال يوليو

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" خلال شهر يوليو عدد من القرارات بشأن سحب الجنسية من 65 مواطنًا والتي جاءت كالتالي:

في العدد رقم 166، الصادر في 24 يوليو 2019، نشرة الجريدة قرار وزارة الداخلية، بشأن الجنسية المصرية رقم 1093 لسنة 2019، بالإذن لـ 22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت في عددها رقم 168، الصادر في 27 يوليو 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 1134 لسنة 2019، الذي ينص على الإذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت في عددها رقم 156، الصادر في 11 يوليو 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 1024 لسنة 2019؛ ويقضي القرار بالإذن لـ 22 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

سحب الجنسية من 108 مواطنين خلال يونيو

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" خلال شهر يونيو عدد من القرارات بشأن سحب الجنسية من 108 مواطن والتي جاءت كالتالي:

نشرت الجريدة في عددها رقم 145، الصادر في 27 يونيو 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 945 لسنة 2019، بشأن الإذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نشرت في عددها رقم 141، الصادر في 23 يونيو 2019، قرار الداخلية رقم 780 لسنة 2019، بالإذن لـ 23 مواطنًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت في عددها رقم 139، الصادر في 20 يونيو 2019، القرار رقم 887 لسنة 2019، بالإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نشرت في عددها رقم 138، الصادر في 19 يونيو 2019، قراري وزارة الداخلية، رقم 883 لسنة 2019، بالإذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورقم 930 لسنة 2019، بالإذن لـ 22 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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سحب الجنسية من 109 مواطنين خلال مايو

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" خلال شهر مايو عدد من القرارات بشأن سحب الجنسية من 109 مواطن والتي جاءت كالتالي:

نشرت الجريدة في عددها رقم 122، الصادر في 28 مايو 2019، قرار وزارة الداخلية رقم (664 لسنة 2019)، بالإذن لـ 22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت في عددها رقم 121، الصادر في 27 مايو 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 661 لسنة 2019، بالإذن لـ 22 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والقرار رقم 662 لسنة 2019، بالإذن لـ 22 مواطنًا بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت في عددها رقم 120، الصادر في 26 مايو 2019، قرار وزارة الداخلية رقم (719 لسنة 2019)، بالإذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والقرار رقم (723 لسنة 2019)، بالإذن لـ 23 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

سحب الجنسية من 23 مواطنًا خلال أبريل

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" خلال شهر أبريل قرار بشأن سحب الجنسية من 23 مواطن وذلك في عددها رقم 99، الصادر في 30 أبريل 2019، من وزارة الداخلية والذي حمل رقم "593 لسنة 2019"، بالإذن لـ 23 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

سحب الجنسية من 215 مواطنا خلال مارس

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" خلال شهر مارس عدد من القرارات بشأن سحب الجنسية من 215 مواطن والتي جاءت كالتالي:

نشرت الجريدة في عددها رقم 73، الصادر في 28 مارس 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 425 لسنة 2019، بالإذن لـ 22 مواطنًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نشرت في عددها رقم 63، الصادر في 17 مارس 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 308 لسنة 2019، بشأن الإذن لـ 20 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نشرت القرار رقم 309 لسنة 2019، بشأن الإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت أيضًا في عددها رقم 58 الصادر في 11 مارس 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 65 لسنة 2019، بالأذن لـ 22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والقرار رقم 72 لسنة 2019، بالأذن لـ 22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت في عددها رقم 56، الصادر في 9 مارس 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 149 لسنة 2019، بشأن الإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والقرار رقم 280 لسنة 2019، بالإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كذلك نشرت في عددها رقم 55، الصادر 7 مارس 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 1725 لسنة 2018، بالأذن لـ 23 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كذلك نشرت الجريدة في عددها رقم 54، الصادر في 6 مارس 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 181 لسنة 2019، بالإذن لـ 22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونشرت في عددها رقم 51، الصادر في 3 مارس 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 177 لسنة 2019، بالإذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

سحب الجنسية من 85 مواطنا خلال فبراير

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" خلال شهر فبراير عدد من القرارات بشأن سحب الجنسية من 85 مواطن والتي جاءت كالتالي:

نشرت الجريدة في عددها رقم 8، الصادر في 21 فبراير 2019، قرارَ مجلسِ الوزراء، رقم 6 لسنة 2019 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مي طارق عبد العال قرني، من مواليد إسرائيل بتاريخ 11 أبريل 1997، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

والقرار رقم 7 لسنة 2019، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن "روان سامي حسنين غنيم"، من مواليد البحيرة بتاريخ 1 نوفمبر 1997، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

ونشرك كذلك في عددها رقم 31، الصادر في 7 فبراير 2019، قرارات وزارة الداخلية رقم 2022 لسنة 2018، بالإذن لـ 21 مواطنـًا بالتجنس بالجنسـية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والقرار رقم 2023 لسنة 2018، بالإذن لـ 20 مواطنًا بالتجنس بالجنسـية الأجنبية، مع عـدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 30، الصادر في 6 فبراير 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 1987 لسنة 2018، بالأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والقرار رقم 4 لسنة 2019، بالأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

سحب الجنسية من 84 مواطنا خلال يناير

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" خلال شهر يناير عدد من القرارات بشأن سحب الجنسية من 84 مواطن والتي جاءت كالتالي:

نشرت الجريدة في عددها رقم 12، الصادر في 15 يناير 2019، قرار وزارة الداخلية، رقم 1955 لسنة 2018، بالأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والقرار رقم 1956 لسنة 2018، بالأذن لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية الأجنبية.

كما نشرت في عددها رقم 11، الصادر في 14 يناير 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 1957 لسنة 2018، بالموافقة لـ 22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، كذلك نشرت في عددها رقم 4، الصادر في 5 يناير 2019، قرار وزارة الداخلية رقم 1862 لسنة 2018، بالأذن لـ 20 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.