حملة مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية على المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: وجهت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة حملة لرفع الإشغالات بالمنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الهرم. أسفرت الحملة عن رفع 55 كرسيا، 3 غُرزة شاي، 7 إستاندات حديدية، و3 ثلاجات عرض مياه ومشروبات غازية تعوق حركة المارة بالطريق بإجمالي 84 حالة تعدٍ. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال. وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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