مباحث التموين تضبط 15 منشأة و9 مخابز مخالفة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة جهودهم لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 65 قضية متنوعة أبرزها 15 مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، و20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية و9 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن.
تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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