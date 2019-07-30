أخبار مصر | تكنولوجيا معلومات النقل: دورات مجانية للطلاب مؤهلة لسوق العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكنولوجيا معلومات النقل: دورات مجانية للطلاب مؤهلة لسوق العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المهندس خالد عطية رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آى تى) إحدى الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية، أن الشركة تقوم بعقد دورات تدريبية مجانية للطلاب على البرامج التكنولوجيا الحديثة في سوق العمل مثل برنامج SAP ERP والذى يطبق فى كثير من المؤسسات المحلية والدولية وكذلك أنظمة الشبكات والدعم الفنى والتشغيل وذلك على أيدى خبراء متخصصين فى هذه المجالات.

وأضاف عطية أن هذه الدورات تعقد بهدف تأهيل الطلبة لدخول سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية.

وأوضح التأثير الكبير للتدريب على تحديد مسارات الطلاب العلمية والعملية؛ حيث يكسب الطلاب قدراً من الخبرة التطبيقية التي تساهم في رفع مستوى تأهيلهم العملي وربطهم ببيئة العمل وفهم الدور الذي سيقومون به بعد تخرجهم مشيرا إلى أن التدريب يتيح للطالب الفرصة لتنمية المعارف والمهارات التطبيقية مما يساعده على فهم طبيعة العمل والتكيف معها وتنمية مهارات الاتصالات لديه.