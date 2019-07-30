أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: 4 دورات تدريبية جديدة للصحفيين عقب إجازة عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: 4 دورات تدريبية جديدة للصحفيين عقب إجازة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، 4 دورات تدريبية جديدة للزملاء الصحفيين عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حول كتابة السيناريو والكتابة الإبداعية الصحفية ومهارات الانفوجرافيك ومهارات إعداد البرامج التليفزيونية وذلك بهدف تطوير الأداء المهني للصحفيين.

وأعلن جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، عن التنسيق مع مجموعة متميزة من الزملاء الصحفيين والخبراء المتخصصين في مجال التدريب للإشراف على الدورات التدريبية التي تعقد بمركز التدريب بالنقابه

وقال إن الدورات التدريبية كالآتي :

الورشة الأولى تحت عنوان :

(الصحفي السيناريسيت.)

تتناول فن كتابة السيناريو للسينما والتلفيزون والاذاعة والمسرح والقصة الخبرية.

وتتضمن عملية كتابة افلام وثائقية عن رموز الصحافة المصرية ويتم تصويرها لانشاء أول مكتبة مصورة للنقابة..وتشمل الأفلام ايضاً قصص المؤسسات الصحفية الكبري.

يحاضر في الدورة ويشرف علي كتابة الافلام الكاتب الصحفي والسيناريسيت المعروف سمير الجمل.

يتسلم المشارك كتاب "ألف باء سيناريو" وكتاب "أفضل سيناريو في التاريخ".

تبدأ الدورة يوم السبت 17 أغسطس وتعقد 3 مرات أسبوعياً "السبت - الاثنين - الأربعاء" ولمدة اسبوعين.

الاشتراك بأسبقية الحجز لدي الجهاز الاداري بمركز التدريب بالنقابة.

يسدد المتدرب 100 جنيه بخزينة النقابة.

الورشة الثانية تحت عنوان :

(الكتابة الإبداعية الصحفية) Nonfiction News Story

الورشة تهتم بالكتابة في صحافة العمق، الصحافة المبنية على الحكي وليس الإخبار فقط.

وتهدف إلى تنمية مهارات وسلوك الصحفي في التعامل مع التقارير، والقصص الخبرية، والقصص السردية، وفيتشر سواء للنشر في الصحف، أو على البيئات الرقمية.

يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي الزميل خالد البرماوي الخبير المعروف في مجال الاعلام الرقمي

وتغقد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة لمدة 3 ايام

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الورشة مجانية وتسجل الأسماء بمركز تدريب النقابة.

الورشة الثالثة تحت عنوان

( مهارات الانفوجرافك)

اهداف الورشة

١- تعريف الانفو جرافك

٢ - انواع الانفوجرافك

٣- كيف تحرر وتصمم الانفواجرافك

٤- استخدمات الانفوجرافك في الصحافة الورقيةوالسوشيال ميديا والمواقع الالكترونية

٤- كيف تصل الي فكرة للانفواجرافك

٥ - استخهدام الانفوجرافك في الشركات الكبري لتسويق منتجاتها

مدة الدورة ٣ ايام...وتبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة

يقوم بالتدريب الزميل الصحفي ياسر ابو العز نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية

الورشة مجانية وتسجل الأسماء بمركز تدريب النقابة

الورشة الرابعة تحت عنوان

(مهارات الكتابة للصورة واعداد البرامج التليفزيونية .)

تتناول الورشة :

*مهارات وشروط الكتابة للصورة.

*مراحل الانتاج المرئي للبرامج (ما قبل التصوير - اثناء التصوير - ما بعد التصوير ).

*مهارات اعداد الفكرة.

*تقديم الفكرة للقنوات بشكل احترافي.

* اساسيات المعالجة وكتابة الاسكريبت.

* مهارات اجراء المقابلات ووصع الاسئلة.

* مهارات التفاعل مع الجمهور ومواجهة المواقف الحرجة.

*تسويق البرامج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تقدم الورشة الزميلة الصحفية صفاء عبد الحميد -استشاري برامج تدريبية ومدرب اعلامي معتمد بالعديد من المؤسسات الدولية.

تعقد الورشة عقب اجازة عيد الاضحي المبارك مباشرة.

الورشة مجانية والاشتراك بأسبقية الحجز لدي الجهاز الاداري بمركز التدريب بالنقابة.