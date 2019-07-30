أخبار مصر | "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج تستقبل 9679 حاجا مصريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج تستقبل 9679 حاجا مصريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بإن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 9679 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 7363 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2316 حالة في المدينة المنورة.

وأشار إلى أن المستشفيات السعودية استقبلت 22 حالة مرضية، فيما غادرت 6 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 16 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، وفي هذا السياق تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، والدكتور هشام مسعود، رئيس شعبة مكة، مساء أمس الإثنين، الحالات بعد خروجها من المستشفيات بمقر إقاماتهم بالفنادق للاطمئنان على حالاتهم الصحية.

وأكد "قنديل" أنه تم المرور على جميع الحالات بعد خروجها من المستشفيات، لمتابعة حالاتهم الصحية، وتوفير كافة الرعاية الطبية لهم، مشيرًا إلى أن الحالات المحتجزة بالمستشفيات يقوم فريق من البعثة بالمرور عليهم صباحًا ومساءً بصفة يومية للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، موجهًا الشكر للسلطات السعودية والتي تقدم أفضل خدمة طبية سواء للحجاج المصريين أو غير المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ14 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه.

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وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية بالإجراءات الوقائية لجميع الحجاج، بالإضافة إلى توزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفى سياق آخر أعلن الدكتور عمرو قنديل، عن إجراء استطلاع رأي "استبيان" للحجاج المصريين المترددين على العيادات، وذلك لأول مرة بالبعثة هذا العام، لمعرفة آراء الحجاج في الخدمة الطبية المقدمة بهدف الوصول إلى رضاهم والعمل على تطوير وتحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الاستبيان لأول شريحة مساء أمس بأربع عيادات، وجاءت نتيجته رضا المترددين على الخدمة بنسبة 97%، موضحًا أنه ستتم متابعة عمل استطلاع الرأي خلال الفترتين الصباحية والمسائية بجميع العيادات.

جاء ذلك، أمس، خلال الاجتماع اليومي، الذي تعقده البعثة الطبية للحج لمتابعة أعمال البعثة.

وأوضح "ضاحي" أنه يتم خلال الاجتماع وضع خطة يومية لجميع أعضاء البعثة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، كما يتم تبادل الإقتراحات والملاحظات والتي من شأنها المساهمة في تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

وأشاد "ضاحي" بأداء فريق البعثة الطبية للحج، مؤكدًا أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.