أخبار مصر | "البيطريين": سوق العمل لا يستوعب أكثر من 4 آلاف خريج سنويا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين": سوق العمل لا يستوعب أكثر من 4 آلاف خريج سنويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن حجم سوق العمل البيطرى حاليا لا يمكنه استيعاب أكثر من ٤٠٠٠ طبيب بيطري سنويا، يتخرجون من 16 كلية طب بيطري، نظرًا لتوقف التعيينات منذ تسعينيات القرن الماضي، وكان عدد الكليات تقريبا 4 كليات طب بيطري فقط.

وأوضح شرف، أن استمرار قبول أعداد كبيرة من الطلاب فى كليات الطب البيطرى، ماهو إلا تدمير لمستقبل شباب متفوق، والزج بهم فى مسار تعليمى صعب ومجهد، ليصطدموا بعد ذلك بالواقع في ظل أعداد كبيرة من الأطباء البيطريين لا يجدون فرصة عمل مناسبة، وعدم وجود تكليف حكومى، بالتزامن مع رؤية فاشلة من قبل وزارة الزراعة للطب البيطرى، وبالتالى تدمير للثروة الحيوانية والفلاح المصرى، نتيجة لإسناد الملف لغير متخصص، أو صاحب مصلحة.

وأضاف: بصفتي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، وممثل للأطباء البيطريين، وفي ظل كل التحديات من حقوق مهدرة للبيطريين، وعدم اهتمام الدولة أو المسؤلين بقضايا الطب البيطري، رغم أنها فى صالح المواطن والاقتصاد الوطنى، أطالب بتخفيض أعداد المقبولين من مكتب التنسيق للثانويه العامه 75% من إجمالى الأعداد المعلنة، وقبول 1000 طالب بكليات الطب البيطرى فقط، وربط أعداد المقبولين بالسنوات القادمة بخطط حقيقية، تربط المسار التعليمى بسوق العمل و المشاريع القومية الخاصة بالانتاج الحيواني وقطاعات الطب البيطرى.

وأكد أن ذلك حفاظا على مهنة عريقة، وحفاظا على كرامة الطبيب البيطرى، وحقه فى حياة كريمة يستطيع خدمة الوطن والمواطن بكل أمانة وشرف.