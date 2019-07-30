أخبار مصر | مستشار "الوزراء" يستجيب لحالة الطفل يوسف بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار "الوزراء" يستجيب لحالة الطفل يوسف بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تابع رسالة الطفل يوسف على الفيس بوك، وتحركت منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ومسئولئ وزارة الصحة حيث تم التواصل من خلال مكتب رئاسة الهيئة للتأمين الصحي ونظرا لخطورة الحالة ومضاعفاتها سيتم توجيه دكتور للحالة فورا وعمل اللازم بالتنسيق مع مدير المستشفى.

وجاءت تدوينه هاني يونس عبر صفحته كالتالي: "تابعنا هذه الرسالة على الفيس بوك وتحركت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومسئولو وزارة الصحة ووصلتنى هذه التعليقات منهم: تم التواصل من خلال مكتب رئاسة الهيئة للتأمين الصحي ونظرا لخطورة الحالة ومضاعفاتها سيتم توجيه دكتور للحالة فورا وعمل اللازم بالتنسيق مع مدير المستشفى.

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وأضاف أنه تم متابعة من هيئة التأمين الصحي بمعاودة التواصل مع مدير المستشفى الخاص بالإسكندرية، وجاري اخذ تقرير عن الحالة وارسال طبيب متخصص من مستشفى سبورتنج للتأمين الصحي لبحث امكانية نقل الطفل حسب حالته بسيارة اسعاف لان الحالة غير مستقرة.

وكان قد انتشرت رسائل على فيس بوك تحت عنوان: "عاجل لوزيرة الصحة ولمحافظ الإسكندرية.. انقذوا يوسف فورا!".

وطالبت الصفحات بانقاذ يوسف محمود طفل صغير عمره 8 سنوات، اُصيب بإغماء مفاجئ وتم نقله إلى مستشفى مبرة العصافرة بالكيلو 21 بالإسكندرية، والتشخيص "غيبوبة سكر"، حيث دخل في الغيبوبة منذ 6 أيام".