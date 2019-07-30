أخبار مصر | في منتدى الشباب السابع.. المفتي يدعو إلى التقارب لما يحقق مصالح القارة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في منتدى الشباب السابع.. المفتي يدعو إلى التقارب لما يحقق مصالح القارة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن انطلاق مؤتمر الشباب اليوم في نسخته السابعة بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وسفراء دول الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإدارية، يعكس رغبةَ الإدارة السياسية في إطلاع الشباب المشارك من الجنسيات الأجنبية على ما أنجزه الشعب المصري في بناء بلده مصر، وتعميرها من أجل حاضر المصريين ومستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح المفتي، أن هذا المنتدى يؤكد ما تملكه الدولة المصرية من فكر واستراتيجية ورؤية للمستقبل على أسس علمية، ودعم من الظهير الشعبي لرؤية القيادة المصرية ومشاركة شعبية في صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الحلم أصبح واقعًا ملموسًا، وأننا بالأمس القريب كنا نتابع الحراك السياسي تجاه بناء الوطن والمواطن، ولم يمضِ على الحلم وقت طويل حتى أصبحت الأماني حقائق يشاهدها المنصفون، فالبنيان الذي تم تأسيسه على حب الوطن وأهله ارتفعت قواعده عالية يباهي بها كل مصري وعربي وإفريقي في إشارة واضحة إلى إرادة الشعب وصدق قيادته.

ودعا كل شاب مصري وعربي وإفريقي إلى التقارب لما يحقق مصالح القارة الإفريقية والاستفادة من الدعم والرعاية المصرية لقضايا الشباب الإفريقي خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.