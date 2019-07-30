مصر | بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة البدرشين لإنهاء النزاع القائم بينهما، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى، وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.

وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.