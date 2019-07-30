مصر | "حاول اغتصابها فقتلته".. قرار جديد من النيابة بشأن "فتاة العياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حاول اغتصابها فقتلته".. قرار جديد من النيابة بشأن "فتاة العياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، تجديد حبس "أميرة أحمد" في القضية المشهورة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، بعد محاولة التعدي عليها واغتصابها من الشاب "الأمير فهد" والشهير بـ"مهند"، حيث قامت بقتله وطعنه 13 طعنة بعدما استدرجها لمنطقة نائية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفجرت محامية "فتاة العياط" في وقت سابق مفاجأة لبوابة الخليج 365، تفيد بأن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مؤكدة أن مسار التحقيقات ستتغير بعد التقرير الطبي.

وقالت "دينا المقدم" المحامية، بالقضية المشهورة إعلاميًا"فتاة العياط"، أن أميرة أحمد، التي تم اغتصابها من شاب بالعياط ويدعى "فهد الأمير" والشهير ب "مهند"عن طريق استدراجها لاستلام التليفون، كانت تعمل في وقت سابق بمصنع بالعاشر، وكان يوجد أتوبيس خاص بالمصنع يتم من خلاله نقل العاملين، فيما نفت ماقاله المحامي "أحمد مهران" محامي المجني عليه، أنها تعمل بالقاهرة عند شخص يدعى "الأخرس" وكانت تقيم عنده بعده أيام، وقبل الواقعة وهذا ما أكده والدها، أنها تركت مصنع العاشر منذ فترة وتعمل بالفيوم مكان إقامتهم.

وصرحت المحامية لـ"الخليج 365"، أن والد الفتاة كان على علم بـ"إبراهيم"، الذي تم استدراجها من الفيوم لمقابلتها، لأن كان تقدم هذا الشخص منذ سنة لخطبتها ولكنه رفض، فيما ظلت الفتاة بصحبته بعد رفض والدها، ولكن والدها كان لا يعلم ذلك.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس الشابين "وائل" 22 عامًا وصديقه الذي كان برفقته "إبراهيم" بعد معاونتهم مع المتهم "الأمير فهد" في استدراج الفتاة "أميرة"، بالإضافة لتجديد حبس الفتاة لحين ظهور تقرير الطب الشرعي، 15 يوم على ذمة التحقيقات.