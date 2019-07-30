مصر | مد أجل النطق بالحكم على عضو حركة 6 أبريل المتهم بـ"التظاهر والتجمهر" لـ7 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل النطق بالحكم على عضو حركة 6 أبريل المتهم بـ"التظاهر والتجمهر" لـ7 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على للمتهم إمام فؤاد من حركة 6 أبريل على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر لجلسة 7 سبتمبر لعدم إحضار المتهم من محبسه لدواعٍ أمنية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان المتهم القى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل.