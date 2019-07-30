مصر | رفع 2373 حالة إشغال طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 2373 حالة إشغال طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الدقي، شارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية، العمرانية، المنطقة الاثرية، الهرم، العجوزة، جنوب الجيزة، قطاع أكتوبر، مركز العياط.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 713 كرسي متنوع – 4 غرزة شاي – 14 أسطوانة غاز- 35 ترابيزة – 42 استاند – 14 ثلاجة – 51 طقطوقة – 11 عربة يد – 39 ميزان – 2 تروسيكل – 24 شمسية – 13 ترواللي – سلم خشب – 10 سلاسل واوتاد حديدية – فاترينة لبيع الكبدة – 36 قلب شيشة – 82 لوح خشب – 10 مدرج فاكهة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 3 بروايطة – 40 عرق خشب – 2 كرتونة مياه – شاشة عرض – 2 ونش – 6 تابلوة خشب – 16 فرش خردوات – قرار إزالة – 6 توك توك – 30 محضر اعلان – 2محضر تنظيم – 32 محضر اشغال، وبلغ الإجمالي 2373 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.