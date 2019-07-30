مصر | رفع 2373 حالة إشغال طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 2373 حالة إشغال طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 713 كرسي متنوع – 4 غرزة شاي – 14 أسطوانة غاز- 35 ترابيزة – 42 استاند – 14 ثلاجة – 51 طقطوقة – 11 عربة يد – 39 ميزان – 2 تروسيكل – 24 شمسية – 13 ترواللي – سلم خشب – 10 سلاسل واوتاد حديدية – فاترينة لبيع الكبدة – 36 قلب شيشة – 82 لوح خشب – 10 مدرج فاكهة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 3 بروايطة – 40 عرق خشب – 2 كرتونة مياه – شاشة عرض – 2 ونش – 6 تابلوة خشب – 16 فرش خردوات – قرار إزالة – 6 توك توك – 30 محضر اعلان – 2محضر تنظيم – 32 محضر اشغال، وبلغ الإجمالي 2373 مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.