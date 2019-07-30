شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عرض مسرحية «العيال كبرت» و«مدرسة المشاغبين» لـ«مسرح شو» 8 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت فرقة «مسرح شو»، بعد احتفالها بالذكري السادسة لـ30 يونيو، عددًا جماهيريًا قويًا لمسرحية العيال كبرت، الجزء الثاني.
يُذكر أن مسرحيتي مدرسة المشاغبين والعيال كبرت بمشروع مسرح شو شهدتا إقبالًا جماهيريًا رائعًا خلال الشهور الماضية.
وصرح المخرج كريم الكسار، صاحب فكرة المشروع، مؤسِّس فرقة مسرح شو، بالإعلان عن عرض مسرحيتي مدرسة المشاغبين والعيال كبرت بالجامعة الأمريكية بداية من 8 أغسطس المقبل حتى نهاية الشهر.
وسيتم عرض مسرحيتي مدرسة المشاغبين والعيال كبرت طوال مدة 22 يومًا متصلة بمشروع مسرح شو، بينما يتم التجهيز لمسرحية عش المجانين تكريمًا للفنان الراحل محمد نجم، والتي من المقرر عرضها من قِبَل الإدارة الفنية لمشروع مسرح شو بداية من أول شهر سبتمبر المقبل.
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