شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شركة يابانية تشيد بتحسن مناخ الاستثمار في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع 25 شركة يابانية، بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، يوشيفومي أومورا، ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا»، وتاكاشي تسونينمي، المدير الإداري لمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» بالقاهرة.

وشهد الاجتماع مناقشة التوسعات الجديدة للشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة، حيث أشادت الشركات بتحسين مناخ الاستثمار في مصر والإجراءات التشريعية التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى تشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت «نصر» وجود تنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الياباني، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار، مشيرة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمتابعة أعمال الشركات بعد التأسيس، لتسريع بدء العملية الإنتاجية، داعية الشركات اليابانية إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر والتى تبلغ حاليا 880 مليون دولار، في ظل وجود 106 شركات، مشيدة بما حققته الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 74.3% خلال العام المالى 2017/ 2018 لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بحوالي 93 مليون دولار خلال 2016/ 2017.

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من جهته، قال السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، إن هناك فرصاً رائعة للاستثمار في مصر، وإن هناك رغبة لدى الشركات اليابانية لضخ استثمارات جديدة في مصر، حتى تتحقق الاستفادة للبلدين، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر، موضحا أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في أفريقيا (تيكاد 7)، في أغسطس المقبل، سيتم تخصيصها لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار في أفريقيا، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والأفارقة واليابانيين.

فيما أشار توكوجي كوياما، المدير العام لمكتب تويوتا بالقاهرة، إلى أن الشركة تبحث مع الحكومة المصرية كيفية النهوض بصناعة السيارات، تمهيدًا لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيدا بسرعة الإجراءات فيما يخص قطاع الأعمال بعد إقرار قانون الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتجديد التراخيص لمكاتب الشركات وتراخيص العمالة.

بدوره، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصرى في مجلس الأعمال المصرى الياباني، إن الاجتماع هو أفضل تحضير لمؤتمر تيكاد 7، فقد شهدت الشهور الماضية تقدماً واضحاً في ملف التعاون في صناعة السيارات، وحان الوقت لتقييم سنوات من العمل المشترك الناجح، ووضع خطط استثمارية للمرحلة المقبلة.

وذكر المهندس أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك مصر، أن الشركة افتتحت مصنعين بعد التطور التشريعي الذي قامت به الحكومة المصرية، وفي الطريق لافتتاح المصنع الثالث بمدينة السادس من أكتوبر، بدعم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وشهية مفتوحة للاستثمار من الجانب الياباني، الذي يدرك جاذبية الفرص الاستثمارية بمصر.