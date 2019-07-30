شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: منتدى الشباب يعكس رؤية المستقبل ودعم القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن انطلاق مؤتمر الشباب، اليوم الثلاثاء، في نسخته السابعة بالعاصمة الادارية الجديدة، بمشاركة وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعكس ما تملكه مصر من فكر واستراتيجية ورؤية للمستقبل على أسس علمية، ودعم من الظهير الشعبي لرؤية القيادة السياسية ومشاركة شعبية في صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال المفتي- في تصريح اليوم- إن المنتدي يعكس رغبةَ القيادة السياسية في إطلاع الشباب المشارك من الجنسيات الأجنبية على ما أنجزه الشعب المصري في بناء بلده مصر، وتعميرها من أجل حاضر المصريين ومستقبل الأجيال القادمة.

وأكد أن الحلم أصبح واقعًا ملموسًا، وأننا بالأمس القريب كنا نتابع الحراك السياسي تجاه بناء الوطن والمواطن، ولم يمضِ على الحلم وقت طويل حتى أصبحت الأماني حقائق يشاهدها المنصفون، منوها بأن البنيان الذي تم تأسيسه على حب الوطن وأهله ارتفعت قواعده عالية يباهي بها كل مصري وعربي وإفريقي، في إشارة واضحة إلى إرادة الشعب وصدق قيادته.

ودعا علام كل شاب مصري وعربي وإفريقي إلى التقارب لما يحقق مصالح القارة الإفريقية والاستفادة من الدعم والرعاية المصرية لقضايا الشباب الإفريقي خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.