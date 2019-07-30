شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات الأمن تواصل مشاركتها في المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة في فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة (كلنا واحد)، حيث أقامت بالتنسيق مع كبار التجار، شوادر ثابتة ووجهت سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ (أمان) التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة في فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ 690 فرعا على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتي الوزارة على موقعي (فيس بوك) (تويتر) عبر شبكة الإنترنت، بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية، للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مديريات الأمن تواصل مشاركتها في المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.