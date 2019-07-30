شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تزعم سحب دبلوماسى مصرى بعد تعديه على زوجته وابنته بمدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "كوبى" الإسبانية تقرير زعمت خلاله تعدى دبلوماسى مصرى على ابنته وزوجته فى مكان عام، وهو ما أدى إلى عودته لبلاده بناء على طلب من الخارجية الأسبانية.

وقالت الصحيفة فى تقريرها إن الحكومة المصرية أقدمت على سحب الدبلوماسى "طارق أ." من طاقم السفارة فى مدريد بناءً على طلب من وزارة الخارجية الأسبانية، مدعية أنه تعدى على زوجته وابنته البالغة من العمر 14 عام فى أحد مراكز التسوق بمدريد.

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وتعود الواقعة التى تحدثت عنها الصحيفة إلى 13 يوليو الجارى، حيث ضبطت الشرطة "طارق أ." أثناء تعديه على زوجته وابنته، وبالفعل تم تحرير شكوى ضده رفضت الزوجة التوقيع عليها، ليتم إخلاء سبيله فى حينها لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإسبانية جوزيب بوريل قوله "نثق فى أن القضية سيتم فتحها فى بلاده.. نحن هنا نحترم الحصانة البدلوماسية".

وتنص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، فى المادة 31 ، على أن "يتمتع الموظف الدبلوماسى بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة" ، لكن هذا لا يعفيه من الولاية القضائية لبلده الأصلى.