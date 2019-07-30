شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالرى مع الثقافة والشباب لبحث مشاركتهم فى أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع ممثلى وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، لمناقشة مشاركتهم فى مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه".

وأكدت أنه يتم التجهيز لفعالية للأطفال ليكونوا جزءًا من مؤتمر أسبوع القاهرة العام الحالى، تحت عنوان "سفراء المياه الصغار" بالتعاون مع وزارتى الثقافة والتربية والتعليم، حيث ستتضمن أنشطة كثيرة وفعاليات فرعية، إيماناً منهم بضرورة تأهيلهم للمستقبل.

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وأضافت فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، أن الأطفال من الممكن أن يلعبوا دورا هاما جداً فى مستقبل إدارة الموارد المائية مع تطوير قدراتهم وزيادة استقلاليتهم للمشاركة فى عمليات صنع القرار فى المستقبل، وأنه إذا تم تدريب الأطفال على كيفية توصيل الآراء وتحمل المسئولية واتخاذ القرارات، فمن المؤكد أن يزيد عندهم الشعور بالانتماء والعدالة والمسئولية والتعاون.

وأوضحت، أن المؤتمر يعقد بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المائية، ويعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على أهمية المياه وارتباطها بالأمن التى يحتاجها العالم والإقليم، وكذلك لبناء الثقة بين كافة الجهات ذات العلاقة فى تفهم التحديات المائية وضرورة العمل المشترك البناء لإيجاد الحلول الفاعلة بالتعاون مع الدول والأقاليم الصديقة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية المائية.

جدير بالذكر، أن أسبوع القاهرة للمياه هو رسالة للعالم للإشارة إلى أزمات الدول التى تعانى من ندرة المياه، لرفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة الندرة المائية وتطوير الفكر حول مواجهة التحديات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع ضمان المحافظة على البيئة.