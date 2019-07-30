«الإحصاء»: نسبة 7.6% من الأسر المصرية تمتلك سيارات ركوب خاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن نسبة الأسر التي تمتلك سيارات ركوب خاصة بلغت 7.6% من إجمالي عدد الأسر المصرية عام 2017- 2018. وأوضح الجهاز، في نتائج بحث الدخل والإنفاق، أن نسبة عدد الأسر التي تمتلك سيارات ركوب خاصة في الريف بلغت 3.2%، وذلك مقابل الأسر في الحضر، والتي بلغت 12.9%.
وأشار إلى أن إجمالي الأسر التي تمتلك موتوسيكل/ فيسبا بلغ 9.8%، منها (5% في الحضر و13.9% في الريف)، فيما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك دراجة عادية 6.1% (منها 4.7% في الحضر و7.3% في الريف).
وعن حيازة الأجهزة المنزلية، أظهر الإحصاء أن نسبة 96.5% من الأسر يمتلكون ثلاجة، منهم 97.9% في الحضر مقابل 95.9% في الريف، كما تمتلك نسبة نحو 95.7% من الأسر تليفزيونًا ملونًا، منهم 97.1% في الحضر مقابل 94.6% في الريف، في حين يمتلك نحو 49.1% من الأسر غسالة ملابس كهربائية عادية و28.6 % يمتلكون غسالة ملابس أتوماتيك، بينما تمتلك نسبة 12.2% من الأسر جهاز تكييف، منهم 21.2% في الحضر مقابل 4.6% في الريف.
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