شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ عدد ٢٩٨ مشروعًا بقيمة ٨ ملايين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية بديوان عام محافظة شمال سيناء، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية، مشيرا إلى تنفيذ عدد ٢٩٨ مشروعا بقيمة ٨ ملايين و١٢٧ ألفا و٤٠٠ جنيه ضمن مشروعي (مشروعك- البيت المنتج) على مستوى المحافظة.

وشدد «الشريف»، خلال ملتقي الشباب لمناقشة كل ما يخص (مشروعك- البيت المنتج)، والذي عقد بمجمع أعلام بئر العبد، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على ضرورة الاستفادة من المشروعات التي تمولها الدولة، وذلك بهدف تشجيع الإنتاج والقطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأشار «الشريف» إلى تنفيذ عدد ١٦٤ مشروعا بتمويل قدره ٦ ملايين و٨٢٨ ألفا و٤٠٠ جنيه، ضمن مشروع «مشروعك»، فضلا عن تنفيذ ١٣٤ مشروعا بتكلفة مليون و٢٩٩ ألف جنيه ضمن مشروع «البيت المنتج»، في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

حضر الملتقى كل من إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وسليمان فرج نائب رئيس المدينة، أسامة الشريف مدير عام الإنتاج بالمحافظة والمدير التنفيذي لبرنامج مشروعك وياسر حسين مسؤول الصندوق الدوار والبيت المنتج ووليد عبدالودود المسؤول عن مشروعك بمجلس المدينة حسين عبدالصاحي، ممثلا عن أحد البنوك.

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