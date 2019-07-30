شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء»: 61.6% من الأسر المصرية لديهم «مسكن ملك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 6ر61% من الأسر لديهم «مسكن ملك»، أما الفئة المتبقية فموزعه على 5ر11 % «إيجار قديم» و6ر6% «إيجار جديد» و4ر9 % «تمليك»، و4ر10 «هبة»، و5ر0 % «ميزة عينية».
وأوضح الإحصاء- في نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام (2017 / 2018)- أن ٢٣.٧% من أسر الحضر تقيم في مسكن إيجار قديم مقابل ١.٢%من أسر الريف ونحو ١١.٦%من أسر الحضر تقيم في إيجار جديد مقابل ٢.٣% من أالريف.
وبين أن ٨١.٦% من أسر الريف لديها «مسكن ملك»، مقابل ٣٨% من أسر الحضر، بينما ١٨.٧ % من أسر لديهم «مسكن تمليك»، مقابل ١.٤% من أسر الريف، ونحو ١٣.٢% من أسر الريف لديها مسكن «هبة» مقابل ٧.٢% من أسر الحضر.
وأضاف أن ٧٤.٥ % من الأسر تعيش في شقة سكنية، منها ٨٧.٥% من أسر الحضر، مقابل ٦٣.٤%فى الريف، بينما يقطن ١٧.٣% في «مبنى كامل»، منها ٧.١% من الحضر مقابل ٢٥.٨% .
وأشار إلى أن ٣.٥% من الأسر تعيش في غرفة أو أكثر في وحدة سكنية، بينما يقطن نحو ٢.٣% في بيت ريفي منها ٣.٨%، ونحو ١.٦ % تعيش في غرفة مستقلة أو أكثر، و٠.٨% في أكثر من شقة و٠.١% في فيلا.
وعن الاتصال بشبكات المياه والصرف الصحي، أشارت نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام (2017/ 2018) أن ٩٣.٢% من الأسر متصلة بالشبكة العامة للمياه، منها ٩٧.٢% من أسر الحضر مقابل ٨٩.٨ % من أسر الريف.
ولفتت النتائج إلى أن نحو ٥٨.٩% متصلة بشبكة الصرف الصحي منها ٩١.٦% بالمحضر مقابل ٣١.٢%بالريف. وحول طرق للتخلص من القمامة، أشار الإحصاء إلى أن ٦٦.١% من أسر الجمهورية تتخلص من القمامة بطرق آمنه (جامع القمامة، شركة النظافة) ،وضعها بصناديق القمامة، منها ٨١.٥% بالحضر مقابل ٥٢.٩ % بالريف. في حين يقوم نحو ٣٤% من الأسر بالتخلص من القمامة بطريقة غير شرعيه أمنه «الرمي في الشارع وخلافه»، منها ١٨.٤% في الحضر و٤٧% بالريف .
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