شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الطيران يفتتح مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة بعد تطويره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر، بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير والإنشاء عبر رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته الاستيعابية، ليكون جاهزًا لاستقبال الرحلات السياحية، وتخفيف العبء والضغط الجوي على المبنى القديم.
يأتي ذلك في إطار افتتاح العديد من المشروعات الإنشائية العملاقة بوزارة الطيران المدني، تزامنا مع كثافة الحركة الجوية التي تشهدها معظم المطارات المدنية المصرية خلال الفترة الحالية، وسط حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي تشهدها جمهورية مصر العربية.
ويضم مبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة 11 بوابة مغادرة متصلة بالطائرات بواسطة جسور مباشرة، إلى جانب 9 بوابات مغادرة لخدمة الطائرات البعيدة بواسطة حافلات، و72 كاونتر حجوزات لتسجيل المغادرين واستلام الحقائب، بالإضافة إلى 2 كاونتر لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، تتضمن 18 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب المغادرين و16 كاونتر لتوثيق جوازات الركاب القادمين، ويضم أيضًا نظام نقل حقائب آلي يحتوى على 6 سيور لنقل أمتعة الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين.
الجديد بالذكر أن مطار الغردقة يشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في الرحلات الجوية والوفود السياحية والركابية، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
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