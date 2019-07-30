شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «25- 38»، إسكندرية «26 – 32»، قنا «26 – 40»، الأقصر «26– 41»، أسوان «29 – 41».