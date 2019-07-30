شكرا لقرائتكم خبر عن سهولة بامتحان الفلسفة لأولى ثانوى.. وطالب: استخدمت الكتاب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة اللغة الفلسفة ورقيا فى المدارس، مؤكدين سهولة الأسئلة.
وقال طلاب مدرسة السعيدية أن الأسئلة بسيطة وواضحة، كما أنهم استخدموا الكتاب المفتوح فى الإجابة عن بعض الجزئيات البسيطة فى الامتحان.
وقال محمد صابر، إنه استخدم الكتاب المفتوح فى الإجابة وكانت الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط وغير معقدة.
فيما تداولت بعض صفحات الواتس آب أجزاء من أسئلة الامتحان قبل نهاية زمن الامتحان، مؤكدين أنه تم التقاط صورة من الأسئلة من داخل إحدى اللجان.
وتعقد امتحانات الفرصة الثانية لطلاب أولى ثانوى إلزامية اى أن الطالب الذى لن يدخل الدور الثانى يعتبر باقى للاعادة العام المقبل.
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