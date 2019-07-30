شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: منتدى الشباب يعكس رؤية المستقبل على أسس علمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن انطلاق مؤتمر الشباب اليوم فى نسخته السابعة بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وسفراء دول الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإدارية، يعكس رغبةَ الإدارة السياسية فى إطلاع الشباب المشارك من الجنسيات الأجنبية على ما أنجزه الشعب المصرى فى بناء بلده مصر، وتعميرها من أجل حاضر المصريين ومستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح علام، فى بيان اليوم، أن هذا المنتدى يؤكد ما تملكه الدولة المصرية من فكر وإستراتيجية ورؤية للمستقبل على أسس علمية، ودعم من الظهير الشعبى لرؤية القيادة المصرية ومشاركة شعبية فى صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار المفتى إلى أن الحلم أصبح واقعًا ملموسًا، وأننا بالأمس القريب كنا نتابع الحراك السياسى تجاه بناء الوطن والمواطن، ولم يمضِ على الحلم وقت طويل حتى أصبحت الأمانى حقائق يشاهدها المنصفون، فالبنيان الذى تم تأسيسه على حب الوطن وأهله ارتفعت قواعده عالية يباهى بها كل مصرى وعربى وإفريقى فى إشارة واضحة إلى إرادة الشعب وصدق قيادته.

ودعا مفتى الجمهورية، كل شاب مصرى وعربى وإفريقى إلى التقارب لما يحقق مصالح القارة الإفريقية والاستفادة من الدعم والرعاية المصرية لقضايا الشباب الإفريقى خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.