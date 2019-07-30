شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تبحث مع محافظ جنوب سيناء تطوير المحميات وتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة البيئة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتم خلال اللقاء استعراض خطة الوزارة بالتنسيق مع المحافظة لتطوير المحميات خاصة منطقة "البلو هول" التى تعتبر واجهة ومزارا عالميا بالإضافة لمدخل محمية أبوجالوم.

وتطرق الاجتماع إلى خطة تطوير المنطقة نظراً لأهميتها السياحية وسرعة اعتماد خطة إدارة الأنشطة البحرية بالمنطقتين من حيث خريطة توزيع الأنشطة البحرية والطاقة الاستيعابية للمنطقتين من الزوار وحصر وتقنين أوضاع الكافيتريات الموجودة بالمنطقة وسرعة تنفيذ السقالات البحرية بالمنطقتين لإحكام السيطرة والرقابة عليهما.

وأكدت الوزارة خلال الاجتماع على دعم وزارة البيئة لمحافظة جنوب سيناء من أجل تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة مستدامة "مدينة خضراء" بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وتحويل قرية غرقانة بمحمية نبق لقرية صديقة للبيئة وبناء منازل جديدة وآمنة صديقة للبيئة لأهالى المنطقة فى إطار توجه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين إضافة إلى توفير ورش للحرف والصناعات اليدوية للأهالى للعمل بها بدلاً من الاعتماد على الصيد كمصدر رئيسى للدخل والقضاء على ظاهرة الصيد الجائر بالمنطقة.

كما تم الاتفاق على دعم المحافظة بعدد من الأكياس الورقية والقماش الصديقة للبيئة القابلة لإعادة الاستخدام لتوزيعها على المنشآت والمواطنين بالمحافظة ونشر ثقافة استخدامها والاعتماد عليها كبديل للأكياس البلاستيكية والتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة والكائنات البحرية والحيوانات والطيور وذلك لدعم جهود وخطة وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء للحفاظ على البيئة ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها تدريجيا بالأكياس المصنوعة من القماش.