شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تستقبل المواطن المصرى المعتدى عليه فى طائرة رومانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطن المصرى حسن سلامة، الذى تعرض للاعتداء على متن الطائرة الرومانية، فى مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته، بحضور اللواء مازن فهمى مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

ووجه سلامة الشكر لوزارة الهجرة، مؤكدًا أنه بمجرد علمها بما حدث معه على متن الطائرة أثناء توجهه من باريس إلى بوخارست، قامت بمجهود وافر، حيث تواصلت معه مباشرة ومع السفير المصرى فى بوخارست السفير صلاح عبد الصادق لمتابعة الواقعة وتنسيق الجهود.

وخلال اللقاء، أشار سلامة إلى أن وزارة الهجرة ربطت المواطنين بالخارج بوطنهم، وقدمت كل الدعم لهم وأعادت كرامة المصرى فى الخارج من جديد، وأعرب عن شعوره بالفخر بأنه مصرى لما لمسه من اهتمام من الدولة والوقوف بجانبه، مؤكدًا أن الأمر بمثابة رسالة احترام للعالم كله بأن دولتنا تقف بجانبنا.

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وأكدت وزارة الهجرة، أن الدولة بكل مؤسساتها تدعم المواطن المصري، لأن كرامة المواطن المصرى فى الخارج لا يمكن المساس بها، وأنها لن تترك حقه القانونى حتى لا يتكرر ذلك مع أى مصرى فى الخارج، موضحة أنها تواصلت مع المحامى الدولى خالد أبو بكر من أجل مساعدة المواطن المصرى الذى يرغب فى رفع دعوى قضائية بحق شركة الطيران الرومانية بسبب الأضرار المادية والمعنوية التى تعرض لها وأسرته، وقد رحب المحامى الدولى كثيرًا بمتابعة قضيته.

واقترحت، خلال اللقاء، أن تنظم لـ"سلامة" وأسرته زيارة إلى منطقة الجلالة بالبحر الأحمر، بعد أن أعرب عن رغبته فى الاستثمار فى مصر والإقامة بها، موضحة أنها زارت بصحبة عدد من رؤساء الجاليات المصرية هذه المنطقة مؤخرًا وقد شهدوا عظمة هذا المكان وما يمتلكه من فرص استثمارية رائعة.