شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات طلاب الثانوية العامة فى أرقام..10معلومات حول رحلة التظلمات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل رحلة تظلمات طلاب الثانوية العامة، من نتائجهم بامتحانات الدور الأول ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات ملخص ما وصلت إليه هذه التظلمات حتى الآن.

- تقدم للتظلمات حتى الآن أكثر من 95 ألف طالب وطالبة من نتيجة الامتحانات.

- أرجعت الوزارة ارتفاع أعداد التظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق.

- بلغت إجمالي كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها 268988 كراسة امتحان.

Advertisements

- وصلت حصيلة المبالغ قرابة ال 26 مليون جنيه.

- تقدم للتظلم فى مادة اللغة العربية 49855 تظلم.

- كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة التاريخ 5238 تظلم.

- وبلغت التظلمات الخاصة بكراسات مادة الفيزياء 40055 تظلم.

- ووصلت التظلمات الخاصة بكراسات مادة الكيمياء 33694 طلب.

-وبلغت التظلمات الخاصة بكراسات مادة مادة الأحياء 31563، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الرياضيات البحتة 15198.

- باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة بدأ تلقى طلبات الراغبين فى التظلم يوم 16 يوليو الجارى ومستمر لمدة 30 يوما.