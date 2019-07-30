مدبولي يكلف محمد عبدالوهاب للقيام بأعمال رئيس "العامة للاستثمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد لها.

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