بالأسعار والشروط.. الإسكان تطرح 366 قطعة أرض في 5 مدن بينهم أكتوبر والعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، طرح 366 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا كمرحلة تكميلية في مدن (6 أكتوبر - بدر - 15 مايو- العبور - 15 مايو)، بمساحات تتراوح من 457 مترًا وحتى الى 1048 مترًا.

ويستمر التقديم لحجز قطع الأراضي حتى أول أغسطس المقبل، ليبدأ بعد ذلك الحجز بأسبقية التخصيص بداية من يوم 18 أغسطس وحتى العاشرة من مساء يوم 19 أغسطس.

وحصل "الخليج 365" على خرائط قطع الأراضي، والأسعار الخاصة بكل مدينة والتي جاءت على النحو التالي:

شهدت مدينة 6 أكتوبر طرح 71 قطعة أرض بمنطقة التوسعات الشرقية- حي اللوتس، بسعر 4660 جنيهًا للمتر، وتكون النسبة البنائية ألا تزيد عن 40 % للدور الأرضي وعدد الأدوار، بدروم وأرضي ودور أول، والردود الأمامي 4 أمتار، والجانبي 3 أمتار، والخلفي 6 أمتار.

وفي مدينة العبور تم طرح 70 قطعة بمنطقة خلف الحي التاسع، بسعر 3390 جنيهًا، على أن تكون النسبة البنائية 50% بارتفاع 3 أدوار متكررة.

كما يتم طرح 151 قطعة أرض في منطقة (ب) شمال الحديقة المركزية بمدينة بدر، بسعر 2815 جنيهًا، وتكون النسبة البنائية 50% بارتفاع 3 أدوار متكررة.

وفي مدينة 15 مايو، تم طرح 16 قطعة أرض بمنطقة الـ115 فدان، شرق المجاورة 5 امتداد المدينة، بسعر 2890 للمتر، وتكون النسبة البنائية ألا تزيد عن 40 % للدور الأرضي وعدد الأدوار، بدروم + أرضي + دور أول والردود الأمامي 4 أمتار، والجانبي 3 أمتار، والخلفي 6 أمتار.

وفي مدينة دمياط الجديدة، تم طرح 58 قطعة أرض بسعر 5415 جنيهًا للمتر، بمنطقة جنوب الحي المتميز منطقة 6، وتكون النسبة البنائية 50% وبارتفاع أرضي و3 أدوار متكررة.

شروط التقديم:

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1- التقدم لحجز الأراضي المطروحة يقتصر فقط على العملاء السابق تقدمهم للمرحلة الأولى ولم يسحبوا

مبلغ جدية الحجز.

2- يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصًا اعتباريًا شركة أو مؤسسة.

3- ألا يقل سان المتقدم عن 21 سنة في تاريخ بدء الحجز.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو لأحد أفراد أسرته.

5- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط.

نظام السداد:

يتم سداد 350 ألف جنيه جدي حجز، ثم يتم استكمالها لـ50% من ثمن الأرض، بجانب سداد 1.5% من ثمن الأرض مصاريف إدارية ومجلس أمناء.

كما يتم سداد الـ50% من ثمن الأرض المتبقية قبل الاستلام.