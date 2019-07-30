"فريدة" تطلب الخلع: "جوزي اتهمني بالجنون عشان ياخد ميراثي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "فريدة. أ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بخلع زوجها مبررة طلبها: "زوجي اتهمني بالجنون في المحكمة حتى يستولى على ميراثي من والدي".

تروي "فريدة" 29 سنة مدرسة: "تزوجت منذ عامين من خالد. ز 34 سنة، محام، وبدأت المشاكل بعد وفاة والدي وحصولي على الميراث، بعدها أصبت باكتئاب؛ فأنا وحيدة والدي، وتربطني به علاقة قوية للغاية، وقضيت فترة طويل في مرحلة العلاج من الاكتئاب رغم أني حامل".

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تابعت الزوجة: "عقب استلامي ميراثي، بدأ طمع زوجي يظهر عندما طلب مني شراء سيارة له وتسجيلها باسمه، وبالفعل قمت بذلك؛ بعدها امتنع تمامًا عن الإنفاق على البيت وأصبحت أنا من ينفق على أسرته".

أضافت فريدة: "جاء زوجي وطلب أن أعمل له توكيلًا عامًا فرفضت فاستغل روشتات أدوية الاكتئاب الخاصة بي، وأقام دعوى فرض وصايا على أملاكي ومالي مدعيًا أني أعاني من الجنون، رغم أني مقيمة معه بالمنزل وعلاقتنا جيدة وأسرته شهدت معه أني غير سوية".

واستكملت فريدة: "بعدما أثبت أني إنسانة في كامل قدراتي العقلية وأمارس مهنتي بنجاح -وهذا دليل على أني إنسانة سوية- تم رفض دعوى الوصاية، وبعد غدر زوجي بسبب الطمع أصبحت لا أرغب في استكمال حياتي معه؛ فأنا أشعر أنه قد يقتلني حتى يرثني، ولذلك تركت له المنزل ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 913 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها".