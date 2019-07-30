أخبار مصر | باحثة تكشف أهمية "صور الرحالة المستشرقين" في التوثيق الأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحثة تكشف أهمية "صور الرحالة المستشرقين" في التوثيق الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة هبة عبد العزيز رئيس القسم التعليمي بالمتحف الإسلامي عن أهمية صور الرحالة المستشرقسن والتي سجلوا بها معالم القاهرة في التوثيق الأثري والاستدلال التاريخي.

وأشارت إلى أن صور الرحالة اشتملت على كثير من التفاصيل التي اندثرت اليوم أو على تحف منقولة لم تعد موجودة، إما أنها فقدت أو نُقلت للمتاحف.

وأضافت أن أحد أبرز الأمثلة ما جتء في صور المستشرقين عن مسجد السلطان حسن وكيف أن لحواره كان يوجد بيتًا أو قصرًا مكتملًا يظهر جناح الحريم في الصورة بمشربياته المتميزة وهو ما لم يعد موجودًا الآن.

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وكذلك صورة لصحن جامع أحمد بن طولون حيث تظهر المشكاوات معلقة بالروابط الخشبية للمسجد، وكيف كان طول الحبال المعلقة بها والأبعاد بين كل مشكاة والأخرى، بل وبلغت دقة الصور أن أوضحت الزخارف الموجودة على المشكاة وهو ما يمثل مجال بحث ثري في الآثار الإسلامية.

وضربت مثال ثالث بسبيل نفيسة البيضا في منطقة العورية حيث التقط الرحالة صورة ورسمها بفرشاته لمعلم تراثي هام وهو بائع الساكسونيا أو بائع الملابس المستعملة حيث وقف يفر. بضاعته أمام السبيل، حيث سجلت لنا الصورة ألوان الملابس وشكل العمامات وغيرها من المطاهر الشخصية في القاهرة بذلك العصر.

جاءت محاضرة عبد العزيز في إطار الدورة التدريبية التي أطلقتها إدارة الوعي الأثري بالقاهرة التاريخية برعاية داليا الجوهري لطلاب كلية الفنون التطبيقية، لرفع الوعي الأثري لطلبة الجامعات.