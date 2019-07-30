أخبار مصر | "الفنون والعمارة وتوثيق المستشرقين".. تدريب لطلبة الجامعات برعاية الوعي الأثري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفنون والعمارة وتوثيق المستشرقين".. تدريب لطلبة الجامعات برعاية الوعي الأثري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية برعاية داليا الجوهري، دورة تدريبية تحت عنوان الفنون والعمارة وتوثيق المستشرقين، تستهدف رفع الوعي الأثري لدى طلاب الجامعات، وذلك في قبة الغوري بمنطقة الأزهر.

وخلال التدريب ألقى شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز والمشرف على وحدة التطوير بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية محاضرة عن التوثيق من خلال صور الرحالة والمستشرقين، وأهميتها في الاستدلال الأثري والتوثيق التاريخي والبحث وكذلك ترميم الآثار.

كما شمل اليوم محاضرة ثانية عن العمارة الإسلامية والفنون القبطية للدكتورة فادية عطية أستاذ العمارة والفنون جامعة أسوان، حيث تعرف الطلاب على أهم السمات الفنية والمعمارية في الفترة القبطية وفي العصر الإسلامي.