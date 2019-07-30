أخبار مصر | بعثة الحج بـ"التضامن": حالة الحجيج مطمئنة ويتلقون الرعاية الكاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الحج بـ"التضامن": حالة الحجيج مطمئنة ويتلقون الرعاية الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي جهودها المكثفة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية والبالغ عددها 12 ألف حاج وتقديم كافة الخدمات لهم.

وأكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن حالة الحجيج مطمئنة ويتلقون الرعاية الكاملة، ويجري الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579.

ويشهد اليوم الثلاثاء تفويج 916 حاجا إلى مكة المكرمة من محافظات المنيا وبنى سويف والجمعيات المركزية والمؤسسة والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة، كما سيشهد تفويج 594 حاجا من المدينة المنورة لمكة المكرمة.

وأكد "عبد الموجود" أن إجمالي الحجيج الذين تم تفويجهم حتى 28 يوليو الجاري إلى الأراضي المقدسة 3814 حاجا وأن رحلات التفويج عبر الجسر الجوى ستستمر حتى 4 من أغسطس القادم، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدار ساعات اليوم وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانيات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.