أخبار مصر | أيمن عبد الموجود: تفويج 916 حاجا لمكة المكرمة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عبد الموجود: تفويج 916 حاجا لمكة المكرمة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم الثلاثاء، سيشهد تفويج 916 حاجا إلى مكة المكرمة من محافظات المنيا وبنى سويف والجمعيات المركزية والذين ستنطلق رحلاتهم من مطار القاهرة، كما سيشهد تفويج 594 حاجا من المدينة المنورة لمكة المكرمة.

وقال عبد الموجود، إن اجمالى الحجيج الذين تم تفويجهم حتى 28 يوليو إلى الأراضي المقدسة 3814 حاجا وأن رحلات التفويج عبر الجسر الجوى الذى سيستمر حتى 4 من أغسطس المقبل، مشيرا إلى غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.