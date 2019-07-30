أخبار مصر | ميناء دمياط: دراسة زيادة حجم التعامل مع وفد خط ملاحي دولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميناء دمياط: دراسة زيادة حجم التعامل مع وفد خط ملاحي دولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفداً من الخط الملاحي (ORIENT ASIA LINES) ومجموعة كادمار للملاحة وكيل الخط الملاحي، فى زيارة بهدف تطوير العلاقات بين الخط الملاحي وميناء دمياط وزيادة حجم التعامل بين الجانبين.

وأكد "شاهين" تقديمه كافة الدعم والمساعدة بهدف زيادة حجم التعامل وتطوير العلاقات خاصةً أن خط OAL يعد من أكبر الخطوط الناقلة لأخشاب الأبلاكاش من موانئ جنوب شرق آسيا.

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وأوضح أن الطفرة التى حققها ميناء دمياط خاصةً فى التطبيق التجريبى لمنظومة JIT Operation أدت فى الآونه الأخيره إلى خفض عدد السفن فى منطقة الإنتظار الخارجى بصورة كبيرة ، وكذا جهود الهيئة في الوصول بالعمق الخاص بالممر الملاحى إلى – 16 م مما ساعد على إستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس – 15 م إضافة إلى مشروع تعميق أرصفة محطة الحاويات الأولى بميناء دمياط ليصل عمق أرصفتها إلى – 17 م، وأيضاً تطبيق الميناء لمنظومة الفاتورة الشاملة الموحدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بتحصيل الرسوم المطلوبة من السفن مرة واحدة ومن خلال مكان واحد، وكذا إلتزام هيئة الميناء بسياسات الموانئ الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث البيئي في كافة مرافقه ضمن الإهتمام بمثلث (Safety – Security – Environment) حيث تعد مبادئ هذا التطوير في أنظمة الميناء الركيزة الأساسية لتطوير حجم الأعمال والعلاقات بين الجانبين.

ومن جانبهم أعرب أعضاء الوفد، عن سعادتهم بزيارة ميناء دمياط وأنبهارهم بالطفرة التى حققها الميناء فى الآونه الأخيرة وأعربوا عن تطلعهم لزيادة حجم التعاون فى القريب العاجل.

جدير بالذكر أن الخط الملاحى OAL أحد أهم الخطوط العالمية بهونج كونج ويتعامل مع ميناء دمياط حيث ينقل حوالى مليون متر مكعب سنوياً من الأخشاب التي تستخدم في صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والواردة من موانئ شرق آسيا.