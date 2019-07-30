أخبار مصر | رئيس بعثة الحج بالتضامن: غرفة عمليات دائمة لتسهيل وتوفير الخدمات اللازمة للحجاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة الحج بالتضامن: غرفة عمليات دائمة لتسهيل وتوفير الخدمات اللازمة للحجاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدى ساعات اليوم وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كل الخدمات اللازمة للحجاج.

وأكد عبد الموجود، أن حالة الحجاج مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة من كل الخدمات وأنه يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجاج الجمعيات الأهلية 966576507579 مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الندوات واللقاءات لضيوف الرحمن للتوعية بمناسك الحج والعمرة والإجابة على استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته كذلك التوعية الصحية من خلال عدد من الإرشادات والتعليمات للحفاظ على صحتهم خلال أداء المناسك.