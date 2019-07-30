أخبار مصر | احذر الطقس.. الأرصاد: حرارة شديدة على هذه المناطق اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احذر الطقس.. الأرصاد: حرارة شديدة على هذه المناطق اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 38

شبين الكوم 24 37

طنطا 24 37

دمنهور 25 32

الإسكندرية 26 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 31

السلوم 22 32

سيوة 24 40

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 23 38

السويس 24 38

العريش 23 33

رفح 23 33

رأس سدر 26 39

نخل 21 37

نويبع 28 39

طابا 28 36

كاترين 20 33

الطور 26 37

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 40

بنى سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 25 40

سوهاج 25 40

قنا 26 40

الأقصر 26 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 29 40

شلاتين 27 38

ابو رماد 27 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 35

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 44

المدينة 27 42

الرياض 29 45

المنامة 34 40

أبوظبى 34 43

الدوحة 33 42

الكويت 33 48

دمشق 19 39

بيروت 26 30

عمان 20 36

القدس 19 32

غزة 23 32

بغداد 28 45

مسقط 31 34

صنعاء 16 28

الخرطوم 26 40

طرابلس 24 32

تونس 22 33

الجزائر 23 28

الرباط 17 26

نواكشوط 23 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 17 35

اسطنبول 21 29

اسلام اباد 26 35

نيودلهى 26 34

جاكرتا 22 32

بكين 24 34

كوالالمبور 24 31

طوكيو 26 32

أثينا 23 33

روما 19 31

باريس 14 25

مدريد 18 32

برلين 23 35

لندن 16 21

مونتريال 20 30

موسكو 09 15

نيويورك 23 32

واشنطن 22 35