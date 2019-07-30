مصر | كلبشة 105 سيارات مخالفة بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلبشة 105 سيارات مخالفة بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 42 سحب متنوع – 105 كلبش – 20 نموذج 125 – 10 تصالح فوري– 20 سرفيس – 4 حجز سيارة، وبلغ الإجمالي 222 مخالفة مرورية، وفي مجال المرافق تم ضبط 4 تروسيكل – 3 ترابيزة – 7 كنبة – 98 كرسي – عربة يد – 5 شمسية – 2 استاند – 5 أسطوانة – 4 عشة – شوية – 2 تاندة، وبلغ الإجمالي 140 مخالفة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.