شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء السيسي مع الملك عبدالله وحميدتي.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت الصحف الصادرة، الثلاثاء، عددا من الموضوعات الهامة، جاء على رأسها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كل من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، والفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

اهتمت صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المباحثات الرسمية مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن بقصر الاتحادية، الحرص على استمرار التشاور ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن على شتى الأصعدة، مثمنا مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

وأبرزت الصحف تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات في ضوء انعقاد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في مطلع شهر يوليو الجاري برئاسة رئيسي وزراء الدولتين، حيث أشاد الزعيمان بالعمل المتواصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

و أكد راضي أنه تم خلال اللقاء استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف جهود استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

وأشارت الصحف إلى أن الجانبين بحثا الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب، في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع الدولي بأسره، وأن الزعيمين استعرضا الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، خاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول وصولاً إلى تسوية سياسية توقف العنف وتحسن الأوضاع الإنسانية، بهدف إنهاء المُعاناة التي تتعرض لها شعوب تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

كما أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين، وذلك خلال استقباله الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأبرزت الصحف تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، التي قال فيها أن الرئيس أشار إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية، وتأكيده مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعرابه عن استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعاده الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن الفريق أول حميدتي نقل تحيات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكداً التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومشيداً بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

كما أبرزت الصحف إعلان وزير المالية بأن الحصيلة الضريبة ارتفعت خلال العام المالي الماضي، بنسبة 17%، حيث وصلت إلى 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018.

وألقت الضوء إلى تأكيد الوزير أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية وصلت خلال العام المالي الماضي إلى 517 مليار جنيه، لتحقق نسبة 101% من المستهدف للعام، بينما بلغت الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية 142 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وأن حصيلة ضريبة الدخل بلغت خلال العام المالي الماضي نحو 351 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.3%، كما بلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة نحو 309 مليارات جنيه.

فيما اهتمت صحيفة الجمهورية بمتابعة تنسيق الجامعات حيث أشارت إلى انطلاق أعمال المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات رسميا غدا بحد أدنى 320 درجة بنسبة 05ر78% للعلمى و279 درجة بنسبة 05ر68% للأدبي والتي تستهدف توزيع 229978 طالبا وطالبة منهم 175673 علمي و54305 أدبي على 1363 كلية ومعهدا.

وأشارت الصحيفة إلى انه من المنتظر أن يتم فتح باب التسجيل بالموقع الإلكتروني للتنسيق مساء اليوم ومن أبرز الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية من بقايا تورتة المرحلة الأولى بعض كليات الهندسة والتخطيط العمراني والإعلام والعلوم واقتصاد وعلوم سياسية وألسن وفنون تطبيقية والتجارة والحقوق والآداب بالإضافة إلى جميع المعاهد العليا الخاصة الحكومية، ومن المنتظر شغل جميع الأماكن الشاغرة بكليات القمة المتبقية للشعبتين العلمي والأدبي بأصحاب الشريحة العليا من مجاميع المرحلة الثانية.

فيما اهتمت جريدة الأخبار بالتدريب البحري الذي تجريه القوات المسلحة مع القوات الأمريكية، وأشارت إلى أن القوات المشاركة في التدريب البحري-الأمريكي المشترك «تحية النسر-استجابة النسر 2019» واصلت تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المخططة، حيث تم تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب المشترك «تحية النسر 2019» والذي استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية المصرية والأمريكية والاماراتية، كما تشارك السعودية بصفة مراقب للتدريب.

ولفتت إلى أن التدريب اشتمل على تنفيذ إجراءات تنظيم التعاون بين القوات لتنفيذ أعمال قتال مشتركة أظهرت مدى التناغم والتنسيق بين الوحدات البحرية لكافة الدول المشتركة في التدريب، كما تم التدريب على اكتشاف وتحديد الألغام البحرية والدفاع وصد التهديدات غير النمطية وتنفيذ تدريب للرماية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية والجوية ليلا ونهارا والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ واكتشاف الغواصات المعادية، كذلك التدريب على حماية الأهداف الحيوية بالبحر وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بواسطة عناصر القوات الخاصة البحرية وتنفيذ معركة تصادمية والتدريب على الإمداد الجاف والتزود بالوقود بالبحر وتنفيذ تشكيلات الإبحار التي أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التدريب ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية.

أما جريدة الأهرام فاهتمت بالشأن الاقتصادي، وتناولت تأكيد ليو اكسانهوا رئيس المجلس الصينى للنهوض بالتعاون بين دول الجنوب أهمية فتح المزيد من أبواب المشروعات التجارية والاستثمارية وقنوات الاتصال بين الشركات المصرية والصينية.

واهتمت بكلمته أمام منتدى الأعمال الصينى-المصرى في القاهرة، حيث أشار إلى أن نحو 19 شركة صينية و20 شركة مصرية تغطى المجالات التعليمية والإنمائية والاقتصادية والصناعية بحثت خلال المنتدى فرص التعاون المشترك، كما أبرز الإنجازات العظيمة التي حققتها الدولتان خاصة في مجالي الزراعة والصناعة.